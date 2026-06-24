Венгрия оказалось единственной страной, выступившей против направления в Евросовет и Еврокомиссию письма от лица всех 27 стран ЕС в поддержку вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия затормозила ключевой процедурный шаг, необходимый для продвижения переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на двух дипломатов в Брюсселе, Венгрия выступила против направления в Евросовет и Еврокомиссию письма от лица всех 27 стран ЕС в поддержку вступления в организацию Украины и Молдовы. По словам дипломатов, Венгрия стала единственной страной, выступившей против этой инициативы, которая требует единогласного одобрения всех 27 стран и будет вновь обсуждаться на следующей неделе.

Сдержанная позиция главы правительства Венгрии

Как указывает издание, этот шаг соответствует сдержанной позиции нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в отношении членства Украины в ЕС. Хотя политик не выступил против открытия первого блока переговоров для Украины, его правительство настояло на удалении слов "как можно скорее" в отношении членства этой страны в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, заявил Politico один из источников.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета 19 июня Мадьяр подтвердил эту позицию, заявив журналистам: "Всего шесть кластеров, и мы не считаем хорошей идеей открывать их все сразу - отчасти потому, что чернила на первом еще даже не высохли, а отчасти потому, что это послало бы неверный сигнал странам Западных Балкан - Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работали над вступлением в ЕС".

Не простой процесс вступления в ЕС

Украина с 2009 года была участником программы ЕС "Восточное партнёрство". В 2014 году Киев и Брюссель подписали Соглашение об ассоциации. В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в конституции Украины курс на вступление в ЕС.

Официальную заявку на членство в ЕС украинские власти подали 28 февраля 2022 года, в том же году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. 24 марта 2025 года Европейская комиссия заявила, что с нынешним темпом реформ Украина может вступить в ЕС до 2030 года.

15 июня 2026 года страны ЕС единогласно одобрили открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдовы, что фактически означает переход от подготовительного этапа к практической работе над условиями будущего членства.Именно этот шаг на протяжении многих лет блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступавший против вступления Украины в ЕС. Весь переговорный процесс разделен на шесть тематических кластеров, охватывающих различные сферы законодательства и политики, сообщает "Немецкая волна".