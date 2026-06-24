От этой разновидности вируса нет вакцины.

Министерство здравоохранения Франции заявило в официальном сообщении, что был «подтвержден первый положительный случай заболевания вирусом Эбола» на материковой части Франции.

Вирус был выявлен у врача, вернувшегося из Демократической республики Конго. Он был изолирован сразу после прибытия на территорию Франции, еще до официального подтверждения диагноза. Французские санитарные власти следят за развитием ситуации, - сообщает Международное французское радио.

В ДР Конго, где эпидемия продолжается как минимум с 15 мая, Национальный институт общественного здравоохранения зарегистрировал 1003 случая заболевания и 254 смерти, что соответствует средней летальности 25,3%.

В начале вспышки возможности тестирования в ДРК были крайне ограниченными, однако впоследствии ситуация улучшилась, что частично объясняет рост числа выявленных случаев. Тем не менее международные гуманитарные организации и неправительственные организации, работающие на месте, утверждают, что официальные данные по-прежнему ниже реальных. Вирус также в Уганде, где зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заболевания, включая два летальных исхода.

Эпидемия вызвана вирусом Бундибугио, против которого на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни лечения. Разработанные ранее вакцины эффективны только против вируса Заир, который был причиной крупнейших известных эпидемий Эболы.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, а Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что десять стран региона остаются в зоне риска.