Инфекция может попасть в организм при проглатывании зараженной воды во время купания или через открытые раны и повреждения кожи.

В Испании закрывают пляжи из-за бактерий, в том числе - плотоядной Vibrio, которая распространяется в Средиземном море на фоне изменения климата. Бактерия Vibrio,"пожирающая плоть", обитает в морской и солоноватой воде. Некоторые ее штаммы могут вызвать гастроэнтерит, а также тяжелые, вплоть до смертельных, инфекции. Особенно часто бактерии обнаруживают в зонах, где реки впадают в море.

По данным Euronews, в Испании из-за распространения Vibrio и других бактерий закрывали для посещения уже несколько пляжей. Какие именно пляжи пострадали, официальные органы здравоохранения Испании не сообщают.

"Бактерии - это не сама история, они лишь ее вестники. Cама история - это море, выведенное из равновесия жарой и загрязнением", - отмечает эксперт по защите климата Хатим Азнаг. По его словам, повышение температуры воды в сочетании с загрязнением и снижением солености в прибрежных зонах создает идеальные условия для распространения патогенов.

Большинство людей заражаются плотоядной бактерией через пищу, съев сырые устрицы, мидии или другие морепродукты. Инфекция также может попасть в организм при проглатывании зараженной воды во время купания или через открытые раны и повреждения кожи. От человека к человеку вибриоз не передается.