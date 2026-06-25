По меньшей мере 188 человека погибли и более 1500 получили ранения в результате двух самых мощных землетрясений в Венесуэле за более чем столетие. Об этом заявил в четверг председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Количество жертв может существенно увеличиться, поскольку еще 157 человек числятся пропавшими без вести, более 200 остаются заблокированными под завалами примерно 250 обрушившихся или поврежденных зданий.

По последним данным, пострадали около 3000 семей.

По данным геологической службы США, в среду днем примерно в 160 километрах к западу от Каракаса (столицы страны) произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым менее чем через минуту последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,5.

Наиболее пострадавшим районом стал штат Ла-Гуайра, расположенный недалеко от Каракаса и включающий в себя городской аэропорт. Там обрушились десятки зданий и ведутся интенсивные спасательные работы.

Миссия ООН по правам человека в Венесуэле на фоне поисковых операций призвала правительство снять ограничения на использование социальных сетей, заявив, что это «вопрос жизни и смерти». Доступ к ним стал возможен в некоторых районах страны, где сотовая связь ненадежна.

Bloomberg отмечает, что мобильное приложение для доносов на диссидентов было перепрофилировано в инструмент для поисково-спасательных работ. Делси Родригес призвала граждан использовать приложение VenApp для сообщения о пропавших без вести и поврежденной инфраструктуре. Ранее оно применялось в качестве инструмента репрессий после подавления режима протестов после президентских выборов 2024 года.

В Мороне, небольшом приморском городке в штате Карабобо, недалеко от эпицентра землетрясения, обрушились дома и пропала вода и электричество.

Другие города и поселки, расположенные недалеко от Каракаса и пострадавшие от землетрясения, включая Эль-Хункито и Ла-Гуайру, также остались без электричества.

Венесуэльский Красный Крест заявил, что его штаб-квартира получила серьезные повреждения, но направил спасательные команды в наиболее пострадавшие районы.

Масштабы разрушений, причиненных двумя мощными землетрясениями, произошедшими на северном побережье Венесуэлы, пока еще устанавливаются по мере продолжения спасательных работ и появления новых данных из пострадавших районов.

Силовые структуры в наиболее пострадавших районах просят местных жителей помочь, предоставляя защитные маски и питьевую воду. В общественных зданиях созданы пункты сбора предметов первой необходимости. Красный Крест заявил, что наиболее остро необходимы «временные убежища для семей, чьи дома были повреждены или разрушены, а также неотложная медицинская помощь, включая лечение травм и психосоциальную поддержку», а также чистая вода, санитарные условия и предметы первой необходимости для дома.

Землетрясения произошли в крайне тяжелый для Венесуэлы момент, когда страна находится в глубоком политическом и финансовом кризисе. Родригес заявила, что координирует свои действия с Международным валютным фондом для создания первоначального фонда помощи в размере 200 миллионов долларов.