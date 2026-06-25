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Северокорейские хаймарсы руководствуются ИИ, могут нести ядерные боеголовки 0 26

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: За оригиналом для копирования военные КНДР съездили на украинский фронт.

Ким Чен Ын планирует построить и ракетный крейсер на 10 тысяч тонн.

В Северной Корее будут наращивать ядерный арсенал страны, чтобы "опередить весь мир". На днях в Пхеньяне проходило пленарное заседание Центрального комитета правящей Трудовой партии. На нем был подтвержден курс на наращивание ядерных сил - их назвали "основой военного суверенитета" страны.

Участники единогласно постановили, что использование статуса ядерной державы является "самым правильным и уникальным способом" действовать в условиях нестабильной международной ситуации.

Что планирует Ким Чен Ын:

-Наращивать ядерный потенциал "без остановки" и "с целью опережения мира".

-Ускорить строительство стратегического ракетного крейсера класса 10 000 тонн.

-Укрепить границу с Южной Кореей и построить новые военно-морские базы.

Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость создания новых оборонных инфраструктурных объектов вдоль южной границы.

Пхеньян резко раскритиковал Ядерную консультативную группу (ЯКГ) - совместный орган США и Южной Кореи по вопросам ядерного сдерживания. В КНДР ее назвали "органом ядерной войны", направленным против Северной Кореи.

Напомним, ранее МИД КНДР заявило, что вопрос о ядерном разоружении страны окончательно закрыт - Пхеньян не собирается отказываться от статуса ядерной державы.

Такжев июне Ким Чен Ын заявил о планах превратить флот КНДР в ключевой элемент ядерного сдерживания и интегрировать его в общую военную доктрину.

КНДР утверждает, что провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня на базе искусственного интеллекта (ИИ). Во время испытаний проверили мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы 240-миллиметрового реактивного снаряда, а также точность тактической крылатой ракеты с системой управления на базе ИИ.

Отмечается, что новая крылатая ракета способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.

Ким Чен Ын заявил, что действующая международная обстановка требует постоянного укрепления и модернизации армии, а курс правительства КНДР на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.

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#ядерное оружие #искусственный интеллект #Ким Чен Ын #Северная Корея
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