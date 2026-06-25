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США объявили об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол» 0 102

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп, "Золотой купол" ПРО

Пентагон сообщил об успешном испытании элементов перспективной системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome). По словам главы Минобороны США Пита Хегсета, во время тестов автономные комплексы с оружием направленной энергии смогли обнаружить и уничтожить несколько воздушных целей. Проект считается одним из самых масштабных в истории американской ПРО и призван защитить территорию США от современных ракетных угроз.

США провели успешное испытание новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщил министр обороны страны Пит Хегсет, передает Forbes.

«Сегодня первое испытание проекта „Золотой купол“ для Америки завершилось полным успехом», — написал он в социальной сети X.

По словам главы Пентагона, во время испытаний использовалось боевое оружие направленной энергии, а система динамического поражения автономно обнаруживала цели, сопровождала их и уничтожала несколько приближающихся угроз.

Хегсет назвал испытания началом «новой эры противоракетной обороны» и «технологическим переломным моментом» для американских вооружённых сил.

Как сообщает Axios, испытания лазерного и микроволнового оружия проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. На них также присутствовал главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

По его словам, Министерство обороны существенно увеличило инвестиции в развитие технологий направленной энергии.

«Мы значительно нарастили финансирование масштабирования технологий направленной энергии, давая понять промышленным партнёрам, что Минобороны сосредоточено на создании реальных решений для вооружённых сил», — отметил Майкл.

Разработка подобных систем ведётся на фоне стремительного распространения беспилотников и необходимости поиска более дешёвых альтернатив традиционным ракетам-перехватчикам. Лазерное оружие считается перспективным благодаря низкой стоимости одного выстрела и практически неограниченному боезапасу при наличии источника энергии.

По данным специализированных изданий, в бюджетном запросе на 2027 финансовый год Пентагон запросил около 2 млрд долларов на исследования и разработку оружия направленной энергии.

Проект «Золотой купол» предусматривает создание многоуровневой системы противоракетной обороны, способной обнаруживать и перехватывать ракеты на всех этапах полёта. В её состав должна войти крупная спутниковая группировка, обеспечивающая круглосуточное отслеживание запусков и передачу данных в режиме реального времени.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что система будет введена в эксплуатацию в январе 2029 года. По его словам, основная цель проекта — защита страны от потенциальных ракетных угроз со стороны Китая, России и других государств.

При этом оценки стоимости программы существенно расходятся. Пентагон оценивает расходы на создание «Золотого купола» примерно в 175 млрд долларов в течение ближайших десяти лет. Однако Бюджетное управление Конгресса США считает, что общая стоимость проекта может достичь 1,2 трлн долларов.

Испытания «Золотого купола» стали важным этапом в реализации одной из самых амбициозных оборонных программ США. Несмотря на успешные первые результаты, проекту ещё предстоит пройти длительный путь разработки и испытаний. При этом его высокая стоимость и технологическая сложность уже вызывают активные дискуссии как среди военных экспертов, так и среди американских законодателей.

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#США #бюджет #технологии #пентагон
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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