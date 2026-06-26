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Анна Семенович рассказала о том, какой должна быть женщина и про ее стержень 0 35

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Семенович

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович высказалась о роли женщины в современном мире. По ее словам, каждая женщина должна уметь обеспечивать себя, закрывая свои базовые потребности, но при этом у нее должно быть время на себя.

Она подчеркнула, что финансовая независимость дает уверенность и делает женщину интересной для партнера.

Семенович отметила, что женщина должна зарабатывать деньги, даже если мужчина полностью обеспечивает семью. Это дает ей стержень, самоценность и уверенность в том, что она не пропадет в сложной ситуации. По ее словам, мужчины не оставляют таких женщин, в отличие от «пустых» дам, которые не развиваются и не имеют своих интересов.

«Женщина должна уметь зарабатывать сама. Это дает ей стержень и уверенность в себе. Женщина, которая имеет образование и профессию, она всегда ценна», — заявила певица.

Артистка призвала находить чувство меры и избегать переработок.

«Женщина, которая зарабатывается, запахивается на работе — это женщина, которая себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет и не переработает так, что она приходит уже с выпеченным языком на плечо, ненавидя смотрит на мужа, дети ее начинают раздражать. Это неправильно», — сказала Анна Семенович.

Она подчеркнула, что женщина должна работать столько, чтобы у нее оставались силы на семью. Если позволяет бюджет, Семенович рекомендовала нанимать помощницу по дому, чтобы освободить время для мужа и детей. При равном вкладе в бюджет она предложила делить бытовые обязанности поровну.

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#образование #профессия #семья #женщина #карьера
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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