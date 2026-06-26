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Иранский дрон атаковал грузовое судно в Ормузском проливе 0 148

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иранский дрон атаковал грузовое судно в Ормузском проливе

Грузовое судно под флагом Сингапура получило повреждения после атаки в Ормузском проливе. По данным американской стороны, удар нанес иранский беспилотник. Пострадавших нет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал коммерческое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News.

По информации британской организации UK Maritime Trade Operations (UKMTO), вечером в четверг грузовое судно у побережья Омана было поражено «неизвестным снарядом». Позднее американский чиновник сообщил CBS News, что судно атаковал иранский беспилотник.

В результате удара был поврежден капитанский мостик, однако никто из членов экипажа не пострадал. Несмотря на инцидент, судно продолжило движение по маршруту.

Ормузский пролив остается одним из важнейших морских транспортных коридоров мира. Одобренный США маршрут прохождения судов проходит вдоль побережья Омана, тогда как Иран требует использовать северный маршрут, проходящий ближе к его территориальным водам.

Созданное Тегераном Управление по вопросам Ормузского пролива (PGSA) ранее заявило, что проход по маршрутам, не утвержденным ведомством, не будет считаться безопасным и не подпадает под гарантии страхового покрытия.

Что предшествовало:

В последние недели напряженность в районе Ормузского пролива сохраняется на фоне противостояния между Ираном, США и их союзниками. Через пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые инциденты в этом районе вызывают серьезную обеспокоенность международного судоходства и энергетических рынков.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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