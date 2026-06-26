Манчестера Бернема считают фаворитом в борьбе за пост лидера Лейбористской партии и политиком, способным вывести ее на новый курс. Одной из важных тем считается "Брексит", отменить который требует все больше британцев.

Уже само объявление, что такой пересмотр будет проведен после выборов 2029 года, произвело бы преображающий эффект.

Недавний анализ компании Ipsos показал, что, пообещав провести референдум о возвращении в ЕС, можно увеличить долю избирателей, которые «задумаются о голосовании за лейбористов», с 31 процента до 45 процентов.

Филип Райкрофт, главный чиновник, курировавший подготовку «Брексита» изнутри британской госмашины, на днях заявил, что «“Брексит” не завершен» и «никогда не будет завершен». По его словам, британскому политическому классу пора честно обсуждать не только сближение с ЕС, но и возможное возвращение в союз.

На первый взгляд, эти заявления могут показаться рациональными. За десять лет выяснилось, что «Брексит» не принес обещанного экономического рывка, а фунт стерлингов не окреп. Британская экономика, по оценкам бюджетного надзора, в долгосрочной перспективе потеряет около 4% от того объема, какой бы она имела, если бы страна не вышла из ЕС; отдельные экономисты оценивают недобор ВВП на душу населения в 6–8%. ЕС остается крупнейшим торговым партнером: на объединение приходится около 41% британского экспорта и почти половина импорта. Для британского бизнеса «Брексит» обернулся большей забюрократизированностью.

И все же призывы к воссоединению отражают лишь прилив ностальгии, охватившей соцсети в начале этого года. Тогда пользователи в разных странах массово постили фотографии и воспоминания с пометками «верните мой 2016-й».

Тем, кто сегодня мечтает вновь оказаться в 2016-м и в Евросоюзе, стоит вспомнить, что Британия, присоединившаяся к Европейскому экономическому сообществу в 1973 году, десятилетиями выстраивала для себя особый статус. Она была внутри клуба, но не совсем как все: сохранила фунт, не вошла в Шенген, имела скидку по взносам в общий бюджет, добивалась исключений в чувствительных сферах.

Едва ли теперь европейская сторона захочет вернуться ко всему этому пакету преференций. Придется мириться и с экономической зависимостью от континента, миграцией и ростом расходов на оборону.

И если абстрактное воссоединение поддерживает большинство британцев, то возвращение без прежних британских исключений — всего 36%.

Более того, со своей новой заявкой Лондон рисковал бы оказаться в хвосте очереди кандидатов на вступление в ЕС — где-то после Албании, Боснии и Герцеговины, Украины и Молдавии.