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Под ударом мог оказаться химзавод «Азот»: что известно об атаке на Новомосковск 0 199

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Под ударом мог оказаться химзавод «Азот»: что известно об атаке на Новомосковск

В ночь на 26 июня Новомосковск в Тульской области подвергся массированной атаке беспилотников. По данным российских властей, повреждения получили линия электропередачи и промышленное предприятие. По сообщениям местных жителей и OSINT-каналов, целью мог стать химический завод «Азот».

В ночь на 26 июня беспилотники атаковали Новомосковск Тульской области. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах, которые продолжались в течение нескольких часов.

По информации, распространяемой в OSINT-каналах и социальных сетях, одной из целей атаки мог стать химический комбинат «Азот». После налета жители также жаловались на резкий запах, напоминающий аммиак, и перебои с электроснабжением. Официального подтверждения этим сообщениям пока нет.

Химический завод «Азот» является одним из крупнейших российских производителей аммиака, азотной кислоты, метанола, минеральных удобрений и другой химической продукции. Предприятие также выпускает сырье, используемое при производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что в результате атаки беспилотников повреждения получили линия электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске.

«В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы», — написал он в Telegram.

По словам губернатора, российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 73 беспилотника. О характере повреждений предприятия и возможных пострадавших официально не сообщается.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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