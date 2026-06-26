Поклонники Ренаты Литвиновой бьют тревогу. Актриса вторую неделю не выходит на связь. В ее блогах тоже тишина.

Рената Литвинова четыре года назад переехала во Францию, где давно приобрела квартиру в центре Парижа в 100 квадратных метров.

В России у нее осталась старенькая мама. Актриса старается ее навещать, однако делает это тайно.

Знаменитость ведет блог, где рассказывает о своей жизни в Париже и гастролях. Однако в середине июня звезда пропала. Она не появляется в соцсетях.

Обеспокоенные поклонники оставляют ей сообщения в надежде узнать. что происходит с кумиром. "Рената Муратовна, мы скучаем! Какие новости у вас? Как вы?" - пишут люди.

Артистка хранит молчание. Последний раз она выходила на связь 14 июня. После этого о ней ничего не слышно.

Она не снимается в кино и зарабатывает гастролями по миру со своим спектаклем. Недавно артистка обратились к поклонникам. Рената сделала печальное заявление. Актриса отказалась ехать на гастроли в Израиль. По ее словам, она не привезет свои спектакли в эту страну в связи с войной. Для звезды экрана этот спектакль является единственным источником дохода. На сцене актриса пьет шампанское, ругается с соседкой, разговаривает с кактусом и голубем.

Ранее Рената рассказывала, что мечтала состариться в столице Франции. "Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, буду таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!" - делилась актриса.