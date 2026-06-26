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Рютте: Кремль должен понять, что НАТО превосходит Россию по военному потенциалу 0 117

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рютте: Кремль должен понять, что НАТО превосходит Россию по военному потенциалу
ФОТО: LETA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса намерены существенно укрепить сотрудничество в оборонной промышленности. По его словам, это должно стать сигналом Москве о том, что НАТО превосходит Россию по военному потенциалу.

Страны НАТО намерены значительно усилить сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, выступая в Вашингтоне.

Он отметил, что в Турции работают около 3000 предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые участвуют в реализации проектов по всей территории НАТО.

Говоря о предстоящем саммите Альянса, Рютте сообщил, что одним из его ключевых событий станет День оборонной промышленности.

«На саммите мы проведём большой день оборонной промышленности. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений», — сказал он.

По словам генсека, эти шаги должны продемонстрировать решимость НАТО как гражданам стран Альянса, так и России.

«Это даст чёткий сигнал нашему миллиарду граждан на территории НАТО. Мы действительно делаем то, что необходимо», — подчеркнул Рютте.

Он также обратился к России, заявив, что Альянс намерен сохранить преимущество в сфере оборонного производства.

«Это также сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше вас», — заявил генеральный секретарь НАТО.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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