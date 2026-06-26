Освобождение Крыма предусматривает несколько этапов, но о старте наземной операции на полуострове можно будет говорить через год-полтора. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "24 канала".

"Это (массированная атака беспилотниками Крыма) - начало уже третьего периода освобождения Крыма. Первый - подавление российской ПВО, завоевание превосходства в воздухе. Второй период - это отсечение российской логистики в Крым и обратно, то есть перевод в режим полного оперативного окружения. Третий период - уничтожение непосредственно в Крыму военных объектов разного уровня", - сказал он.

При чём, по словам эксперта, в их число попадают и объекты двойного назначения: теплоэлектроцентрали, нефтеналивные и нефтеперекачивающиеся механизмы разного уровня, которые задействованы в логистике, энергообеспечении железной дороги, нефтебазы, которые обеспечивают дизелем, тепловозы, которые тянут по железной дороге достаточное количество военной амуниции.

Дальше, как считает Свитан, "всё будет зависеть от интенсивности ударов, от количества средств поражения, которые у нас есть".

"Будут задействованы не только силы беспилотных систем, а, скорее всего, будут задействованы воздушные силы с помощью крылатых ракет, те же военно-морские силы с "Нептунами". То есть, у нас широкий спектр ракет… Ждём баллистику, ракетчики должны ещё и баллистикой порадовать. Я думаю, она у нас должна появиться хотя бы в каком-то обозримом будущем. И тогда можно говорить о том, что и третий этап (завершается). А это практически предварительный этап перед освобождением Крыма, наземной операцией, которая вряд ли будет в этом году", - отметил эксперт.

По его мнению, в таком режиме по Крыму надо работать год-полтора, то есть до следующей летне- весенней кампании.

"То есть впереди освобождение Крыма. Ни завтра, ни послезавтра. Это не двадцать второй год… Сейчас это возможно только через серьёзные удары по российским военным объектам, с выдавливанием их с этой территории. И через где-то год можно начать выполнять наземную операцию по освобождению Крыма, которая будет длиться до окончания развала Российской империи, потому что без развала Российской империи полностью обеспечить безопасность и мир на нашей земле практически нереально", - резюмировала эксперт.