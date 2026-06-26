Европейская комиссия предложила продлить действие директивы о временной защите для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременно ограничив доступ к этому статусу для части новых заявителей. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Согласно предложению, временная защита не должна предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины, которым запрещено покидать страну в связи с мобилизацией.

«Это то, о чем нас просила Украина, и мы это делаем», — сказал Бруннер. По его словам, решение учитывает оборонные потребности Украины и необходимость ее послевоенного восстановления. Предложение Еврокомиссии должно быть согласовано государствами ЕС.

Украинцы, которые уже находятся под временной защитой в странах ЕС, сохранят свое право на временную защиту. «Это защитит семьи, которые построили жизнь в Европе и интегрировались в принимающие общества — нашли работу, вносят вклад в экономику ЕС, изучают язык, учатся в школах или открыли бизнес», — отметил Бруннер. По данным Еврокомиссии, статус временной защиты в Евросоюзе имеют почти 4,4 млн украинцев.

Брюссель призвал страны ЕС готовиться к постепенному отказу от режима временной защиты. Еврокомиссия предлагает расширить возможности перехода украинцев на долгосрочные виды на жительство, а также разработать программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украине. Совместно с государствами-членами и Киевом планируется запустить пилотную программу добровольного возвращения. Если ситуация на Украине стабилизируется, Еврокомиссия оставляет за собой право досрочно прекратить действие режима временной защиты.

Отдельные страны ЕС уже рассматривают возможность ужесточения правил. Власти Дании предложили прекратить предоставление временной защиты украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, не имеющим освобождения от военной службы. Согласно законопроекту, такие граждане больше не смогут получать вид на жительство по специальному закону о защите украинцев. В Копенгагене пояснили, что правила пребывания «не должны использоваться для уклонения от военной службы в Украине».

В Польше также усилился контроль за предоставлением временной защиты. Как пишет Wprost, польские власти стали чаще отказывать в предоставлении этого статуса. Это касается как новых заявителей, так и утративших статус после длительного отсутствия в Польше. По данным издания, власти стали тщательнее проверять, действительно ли человек покинул Украину из-за войны. За отказ от предоставления временной защиты призывникам также выступали Германия, Австрия и Швеция, пишет The Moscow Times.