Новая волна экстремальной жары накрыла Италию. Температура воздуха в большинстве регионов страны достигла +41°C, а менее чем за сутки от последствий зноя погибли как минимум пять человек.

Об этом сообщает The Guardian, передает bb.lv.

По данным издания, в разных регионах страны произошла серия трагических инцидентов, связанных с аномальной жарой. Среди погибших — 57-летний мужчина, скончавшийся во время работы в поле возле города Лоди недалеко от Милана. Позже стало известно о смерти 61-летнего работника виноградников в районе Пьяченцы, 56-летнего мужчины, у которого произошел смертельный приступ во время посещения кладбища в Гарласко, бездомного, найденного мертвым в Неаполе, а также рабочего, потерявшего сознание во время ремонта объекта водной инфраструктуры в районе Падуи.

Экстремальная жара привела и к перегрузке энергосистемы страны. По данным RAI, перебои с электроснабжением вызвали сбои в работе кондиционеров в нескольких крупных городах, в том числе во флорентийской галерее Уффици. Из-за этого музею пришлось ограничить доступ посетителей и временно приостановить продажу билетов.

Сейчас максимальный — «красный» — уровень тепловой опасности объявлен в 18 городах Италии. В ряде регионов введены ограничения на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы суток. Однако часть работников выступает против этих мер, опасаясь потери заработка.

Профсоюзы призвали власти использовать резервные фонды для компенсации доходов тем, кто вынужден прекращать работу из-за экстремальной жары. По их мнению, защита жизни и здоровья людей должна стать безусловным приоритетом в условиях все более частых и продолжительных периодов аномального зноя.