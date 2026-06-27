В Норвегии с конца августа 2026 года планируют ужесточить правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в школьном образовании.

Детям до 13 лет запретят применять генеративные модели, а школьникам 14-16 лет откроют к ним доступ только под контролем учителей.

При этом старшеклассникам в возрасте 17-19 лет, наоборот, планируют разрешить использовать ИИ, но уже как инструмент подготовки к дальнейшему образованию и работе. Таким образом, система приобретает ступенчатую модель – от запрета и защиты в младшем возрасте к контролируемому внедрению и полноценному применению в старших классах.

Такие ограничения местные власти объясняют тем, что раннее использование ИИ может привести к нарушению ключевых этапов обучения. По мнению правительства Норвегии, такие базовые навыки, как письмо, чтение и математика, должны развиваться без опоры на автоматические подсказки и готовые ответы. Параллельно правительство Норвегии планирует с помощью законодательства усилить роль в школьных программах традиционных учебных материалов, в том числе книг.

Напомним, что Норвегия по праву считается одной из самых богатых и развитых стран мира. Она регулярно возглавляет глобальные рейтинги по уровню благосостояния и сбалансированному богатству (учитывающему доходы, социальную стабильность и низкое неравенство).