Секс-работница из Колорадо Шай Сотомайор заявила в интервью Uncloseted Media, что в течение девяти последних лет с ней общался Брайон Ноэм, муж экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. В диалогах якобы затрагивалась темы сексуальной доминации, фетишей и трансгендерного перехода. Сотомайор утверждает, что Ноэм потратил на эти разговоры от $35 000 до $45 000.

Издание проверило номер телефона, по которому связывались с девушкой, и подтвердило, что он принадлежит страховой компании Noem Insurance Group из Южной Дакоты. Ее руководителем является 56-летний Брайон Ноэм. По словам Сотомайор, мужчина интересовался искусственными имплантатами, хирургическими вмешательствами, поднимал темы гормональной терапии.

«Он (Брайон Ноэм) не только углублялся в детали, но и, когда мы часами болтали, в какой-то момент как бы погружался в эту тему и рассказывал обо всех процедурах, которые хотел бы пройти. Меня это по-настоящему шокировало, когда он заговорил о гормонах», — поделилась Сотомайор.

Узнала она Ноэма по голосу и затем нашла информацию о нем через интернет. Также Сотомайор предположила, что деньги за оплату ее услуг могли переводиться по служебным счетам, однако доказательств не предоставила. Средства направлялись через PayPal, и один из счетов содержал настоящее имя и фамилию Ноэма.

По словам девушки, их отношения строились по модели «доминирующий-подчиняющийся». Ноэм просил называть его женским именем «Кристал» и использовать местоимение «она», а также использовал «женственные описания» своего сексуального возбуждения, присылал фотографии в женской одежде.

Отдельно собеседник Сотомайор упоминал фетиш на чрезмерно большую женскую грудь и говорил, что сам хотел бы сделать подобную операцию. К слову, в апреле этого года Ноэм попал в скандал, когда СМИ опубликовали фото, на которых он неоднократно надевал огромную накладную грудь. В беседе с RTVI.US PR-cтратег и эксперт по кризисным коммуникациям Джуда Энгельмайер допустил, что эти материалы в СМИ могли являться частью спланированного шантажа или попыткой навредить Республиканской партии и президенту США Дональду Трампу перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

Позднее Брайон сообщил девушке о прохождении программы реабилитации в центре Pure Desire Ministries, который позиционирует себя как помогающий мужчинам-христианам «отказаться от нежелательного поведения и восстановить разрушенные отношения».

Также Сотомайор заявила об опасениях за свою безопасность. По ее словам, одной из причин, по которой она прекратила общение с Ноэмом, оказались его попытки «придумать религию» для девушки. По словам секс-работницы, мужчина говорил о некоем «святилище» и хотел, чтобы она «поклонялась маленькой статуэтке», делая подношения.

«Брайон, я долго думала над этим. Ты явно болен. Тебе нужна помощь. Если до сих пор не было ясно, что ты стал посмешищем для всей Америки, то я правда не знаю, что еще можно сказать», — цитирует Сотомайор свое последнее сообщение Ноэму.

Семья Ноэмов не первый раз оказывается в центре скандалов. В 2024 году общественность требовала отставки Кристи Ноэм с поста губернатора Южной Дакоты после ее откровений о том, как она застрелила свою 14-месячную собаку по кличке Крикет из-за агрессивного характера.

Затем уже на посту министра внутренней безопасности Ноэм подозревали в романе с ее главным советником Кори Левандовски. В конечном итоге именно это, а также слухи о необоснованной трате бюджетных средств на авиаперелеты и другие личные нужды, судя по всему, и стали причиной ее отставки.