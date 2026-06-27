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Новые рекорды жары. Аномальный зной движется в сторону Восточной Европы 0 154

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые рекорды жары
ФОТО: пресс-фото

В эти выходные аномальная жара продолжит господствовать в Европе: карты предупреждений "https://meteoalarm.org/en/live/?t=next24" окрашены в красный цвет как минимум во Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Чехии, Австрии, Венгрии и Хорватии.

Ожидается, что к воскресенью ситуация во Франции немного улучшится, однако в то же время самый сильный зной перемещается из Западной Европы на восток. В Чехии и Венгрии на выходных прогнозируется повышение температуры до 40 градусов. Высокие температуры также ожидаются на Балканах.

В столице Венгрии, Будапеште, несмотря на аномальную жару, в субботу состоится прайд-парад Budapest Pride, который, как ожидается, соберет большие толпы людей. Организаторы рекомендовали наиболее уязвимым к жаре людям воздержаться от посещения мероприятия.

В столице Франции, Париже, запланированный на субботу прайд-парад был перенесен. Об этом организаторы сообщили в пятницу. Ранее парижская полиция обратилась с просьбой отменить запланированные на выходные публичные мероприятия из-за волны жары. Полиция заявила, что запретит мероприятия, если организаторы не прислушаются к призыву.

Во Франции из-за жары также были введены строгие ограничения на продажу алкоголя.

Хотя в пятницу в некоторых частях Западной Европы жара немного спала, десятки миллионов европейцев по-прежнему изнывали от зноя при температуре выше 30 градусов.

Температурные рекорды продолжали обновляться. В пятницу в Германии, по предварительным данным, была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений в стране — 41,3 градуса.

По данным национальных метеослужб, в Великобритании и Швейцарии были установлены новые июньские рекорды тепла. На востоке Англии температура поднялась до 37,3 градуса, а в швейцарском Базеле — до 38,8 градуса.

В Швейцарии из-за жары были остановлены оба реактора старейшей в Европе атомной электростанции, расположенной недалеко от границы с Германией. По словам оператора, температура воды в реке, используемой для охлаждения АЭС «Бецнау», поднялась до слишком высокого уровня.

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#погода #Европа #ограничения #жара #рекорды #события #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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