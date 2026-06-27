Житель Северной Каролины 38-летний Майкл Филлипс, в феврале текущего года объявивший на весь мир, что он является обладателем самого маленького пениса в мире, начал сбор средств на операцию по увеличению полового органа.

По его словам, ему необходима эта процедура для улучшения способности к мочеиспусканию. С учетом того, что длина микропениса американца составляет 0,97 см (в эрегированном состоянии), отправление естественной потребности для Филлипса сопряжено с целым рядом трудностей.

Если не удастся собрать достаточное количество денег на хирургическое решение проблемы, Филлипсу придется ежедневно носить подгузники для взрослых с недержанием мочи.

«Это стало источником ежедневного разочарования и смущения, особенно во время путешествий, которые я люблю, и это повлияло на мою уверенность в себе и независимость», — написал Филлипс в онлайн-кампании по сбору средств под названием «Помогите Майклу сделать операцию по увеличению микропениса» на странице GoFundMe.

К утру пятницы ему удалось собрать более 9500 долларов. Заявленная цель кампании составляла 22 000 долларов.

В конце февраля американец стал одной из самых обсуждаемых фигур в мире после того, как в интервью изданию TMZ буквально бросил вызов любому желающему доказать, что его пенис еще меньше, чем у Филлипса. По его словам, цель его акции заключалась в том, чтобы выступить против бодишейминга людей с микропенисом — крайне редким состоянием, которое в Кливлендской клинике определяется как длина полового члена в возбужденном состоянии менее 6,8 см. Он также хотел привлечь внимание к трудностям, связанным с наличием полового органа, который в его случае имеет размер ногтя мизинца.