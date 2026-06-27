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Почему КНР не захватит Тайвань, рассказал экс-глава разведки США 0 103

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народно-Освободительная Армия уверенно действует... на учениях.

Для проведения десантной операции необходимо преодолеть пролив по ограниченному количеству маршрутов.

Пекин не имеет достаточных средств для захвата и удержания Тайваня — заявил бывший глава Тихоокеанского командования США и экс-директор Национальной разведки (2009-2010) Деннис Блэр.

Несмотря на продолжающееся наращивание военной мощи КНР, НОАК в настоящее время не располагает достаточными возможностями для успешного «захвата» и последующего удержания Тайваня, а в краткосрочной перспективе вероятность формирования такого потенциала остаётся ограниченной.

Блэр отмечает, что основным ограничивающим фактором для Пекина остаётся недостаточная способность к проведению масштабной морской десантной операции. Согласно результатам американских военно-штабных игр и исследований, наиболее уязвимым элементом китайского плана возможного «вторжения» является дефицит средств переброски войск через Тайваньский пролив. Существующие возможности НОАК не позволяют гарантированно доставить на остров необходимое количество личного состава, вооружения и материальных средств для проведения полномасштабной операции с последующим удержанием территории.

Дополнительными факторами риска для китайского командования рассматриваются коррупционные проблемы в военной среде, отсутствие у значительной части высшего офицерского состава практического опыта ведения современных межвидовых операций и принятия решений в быстро меняющейся боевой обстановке.

По оценке Блэра, альтернативные сценарии силового давления на Тайвань, включая массированные ракетно-авиационные удары, морскую и воздушную блокаду либо демонстрацию силы, также не гарантируют достижения стратегических целей Пекина. Тайвань в последние годы реализует программу рассредоточения и размещения важных военных объектов под землей, что снижает эффективность первого удара и повышает устойчивость системы управления войсками. Блокада и вторжение лишь спровоцируют сопротивление среди тайваньского народа и приведут к международным экономическим санкциям и вмешательству США.

Особое внимание Блэр уделяет фактору времени. По его мнению, скрытная подготовка крупномасштабной десантной операции практически невозможна. Переброска войск, сосредоточение транспортного флота и подготовка инфраструктуры будут своевременно выявлены средствами разведки США и Тайваня, что позволит заблаговременно привести силы обороны в высшие степени боевой готовности и организовать противодействие ещё на этапе развёртывания группировки НОАК.

В качестве дополнительного фактора сдерживания рассматривается развитие современных военных технологий. Блэр указывает на ускоренное развертывание США дальнобойных гиперзвуковых средств поражения, способных преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Такие средства, по оценке Блэра, могут быть использованы для нанесения ударов по важным объектам военной инфраструктуры КНР, включая военно-морские базы, порты и объекты обеспечения на побережье.

Отдельно подчёркивается влияние географического фактора. Для проведения десантной операции НОАК необходимо преодолеть Тайваньский пролив по ограниченному количеству маршрутов, что делает десантно-транспортные группы уязвимыми для ударов противокорабельных ракет, беспилотных систем и авиации. Одновременно США и их союзники сохраняют возможность рассредоточенного размещения сил вдоль первой островной цепи, что повышает устойчивость их оперативного построения.

С точки зрения военного баланса военное превосходство Китая над Тайванем постепенно уменьшается, а шансы завоевания острова снижаются. По мнению Блэра, Тайвань последовательно адаптирует опыт современных вооружённых конфликтов, прежде всего боевых действий на т.н. Украине. Приоритетными направлениями развития становятся беспилотные авиационные комплексы, высокоточное ракетное вооружение, средства разведки и асимметричные способы ведения боевых действий. Дополнительными факторами укрепления обороноспособности острова являются увеличение военных расходов и продление сроков военной службы.

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#США #разведка #геополитика #Тайвань #Китай
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