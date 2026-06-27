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Реформы Мерца отнимут у немцев приработок в 600 евро в месяц 0 84

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трудолюбие на минималках - удел бундесбюргеров.

Работник получал доход и при этом не платил социальные взносы.

Так называемые Minijob давали немцам возможность подрабатывать на небольших или сезонных заданиях, а работодателям — проще нанимать дополнительных сотрудников на короткий срок. Но в Германии эту систему могут отменить из-за пенсионной реформы.

Комиссия по пенсионной реформе рекомендовала 33 меры. Среди них — предложение фактически отменить Minijob. Так называют неполную или краткосрочную занятость, с которой до сих пор не нужно было платить взносы в систему социального страхования.

Обычно Minijob — это всего несколько часов в неделю или работа на короткий срок, не больше трёх месяцев в году. Такую форму занятости ввели в начале 2003 года в рамках программы «Харц II», которая должна была помочь создавать новые рабочие места.

Сейчас заработок на Minijob ограничен: не больше 603 евро в месяц или 7 236 евро в год. С этого дохода работник не платит взносы в систему социального страхования. Вместо него фиксированную сумму платит работодатель — чуть больше 30 процентов, из которых 15 процентов идёт на пенсионное страхование и 13 процентов на медицинское.

До сих пор смысл такой схемы был простым. Работник получал доход и при этом не платил взносы. А работодатель, которому в последний момент нужны дополнительные руки, платил немного больше, но зато нанимал людей быстро и без лишней возни с оформлением.

Если же это предложение примут в рамках большой пенсионной реформы, особый налоговый и страховой статус Minijob исчезнет. В будущем взносы на пенсионное и медицинское страхование, а также на страхование по уходу будут платить почти все работники — независимо от того, сколько часов они работают.

Одним из немногих исключений, возможно, останутся студенты, которые подрабатывают на Minijob во время учёбы.

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#студенты #налоговая система #рынок труда #Германия
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