Метеоявление Эль-Ниньо может привести к снижению производства сахарного тростника в Индии и сокращению экспорта сахара, что способно вызвать рост мировых цен на продукт.

Сообщается, что из-за влияния Эль-Ниньо производство сахара в Индии может уменьшиться на 3–8 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Если страна полностью ограничит внешние поставки, а Бразилия не сможет быстро увеличить экспорт из-за ограниченных перерабатывающих мощностей, цены на сахар могут заметно вырасти.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что вероятность приближения Эль-Ниньо в ближайшие месяцы составляет около 90%. Он отметил, что явление может усилить последствия глобального потепления и нарушить работу продовольственных и водных систем.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Эль-Ниньо может негативно повлиять на производство сельскохозяйственной продукции, включая сахарный тростник в Индии и Таиланде. При этом основные индийские регионы выращивания культуры уже сталкиваются с недостатком осадков.

Риски для индийского производства

Индия входит в число крупнейших производителей и экспортёров сахара наряду с Бразилией. Основные районы выращивания сахарного тростника — Махараштра, Карнатака и Тамилнад — уже испытывают дефицит водных ресурсов.

Известно, что юго-западный муссон, который играет ключевую роль для сельского хозяйства Индии, может стать фактором риска для мирового рынка сахара. По его прогнозу, при полном прекращении индийского экспорта стоимость сахара может подняться до 750–800 долларов за тонну.

Фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже в начале июня уже превысили отметку в 660 долларов за тонну на фоне ожиданий возможного сокращения поставок.

Индия ранее объявила о приостановке экспорта сахара до 30 сентября. Решение связано с необходимостью сохранить внутренние запасы и оценить перспективы нового урожая, рассказывает портал snob.ru.