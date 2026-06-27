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Сколько-сколько? В Лондоне на аукционе продали «Красную женщину с петухом» Шагала 0 176

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусство Марка Шагала

Торги организовал аукционный дом Sotheby’s.

Самым дорогим лотом вечера стал портрет фотографа Доры Маар, написанный Пабло Пикассо в ноябре 1936 года — вскоре после знакомства художника со своей новой музой. Картина была продана за 1,3 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн), значительно превысив предварительную оценочную стоимость.

Известно, что Пикассо подарил этот портрет самой Маар, которая бережно хранила его до своей кончины в 1997 году. Позже полотно вошло в частное собрание британского миллиардера Джо Льюиса.

За $800 тысяч на аукционе была продана картина Марка Шагала «Красная женщина с петухом», созданная мастером в 1970 году. В этой работе отражен классический символизм художника: парящая женская фигура олицетворяет его вечную музу, а образ петуха символизирует свет, солнце и является творческим альтер-эго самого Шагала.

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#искусство #аукцион
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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