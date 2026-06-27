Самым дорогим лотом вечера стал портрет фотографа Доры Маар, написанный Пабло Пикассо в ноябре 1936 года — вскоре после знакомства художника со своей новой музой. Картина была продана за 1,3 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн), значительно превысив предварительную оценочную стоимость.

Известно, что Пикассо подарил этот портрет самой Маар, которая бережно хранила его до своей кончины в 1997 году. Позже полотно вошло в частное собрание британского миллиардера Джо Льюиса.

За $800 тысяч на аукционе была продана картина Марка Шагала «Красная женщина с петухом», созданная мастером в 1970 году. В этой работе отражен классический символизм художника: парящая женская фигура олицетворяет его вечную музу, а образ петуха символизирует свет, солнце и является творческим альтер-эго самого Шагала.