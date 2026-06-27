По данным издания, американские следователи, которые анализировали ситуацию, пришли к выводу, что удар произошел из-за ошибки в связи между аналитиками разведки и их базой данных.

Отмечается, что изначально школа была обозначена как "военно-морская база КСИР", но ещё в 2019 году аналитик разведки устранил эту неточность и отметил, что на самом деле это - начальная школа.

Но эту заметку просто не внесли в базу данных, из которой военные силы США выбирают цели для ударов.

"В результате атаки погибло около 120 детей и почти 200 человек в общей сложности, что стало самым серьезным случаем причинения вреда мирному населению в результате операций США за последние десятилетия.

Подробности, раскрытые в ходе расследования, подчеркивают давние недостатки системы наведения американских военных, которую предполагалось улучшить еще много лет назад", - пишет Bloomberg.