Его собственные группы «Ронин» и «Саша Цой» собирают скромное количество просмотров, а сольные альбомы Цоя-младшего остаются уделом преданных поклонников, а не массовой публики.

В разговоре c журналистами продюсер Сергей Дворцов отметил, что у Александра все же есть шансы пробиться на большую сцену. Что же может привлечь аудиторию к творчеству сына Цоя?

Аудитория передаётся по наследству?

«Во-первых, творческая натура от папы перешла к нему по наследству. Да, они внешне не похожи. Да, возможно, какой-то энергетический момент тоже немного не тот. Но репертуар, музыка, подача, какие-то определённые моменты, которые должны быть у артиста, — они у него присутствуют, — сообщил Дворцов.

Судьба Цоя-младшего не баловала. После ухода отца из семьи Саша остался с матерью, а после её смерти в 2005-м году из родных осталась только бабушка, мама Виктора, Валентина Васильевна. Но и ее не стало в 2009-м.

В 16 лет Александр уехал в Москву, где осваивал веб-дизайн и английский, пытаясь найти свой путь вне рок-славы. Чтобы избавиться от назойливого внимания к фамилии, он взял псевдоним Молчанов и играл на гитаре в группе Para bellvm, параллельно оформляя музыкальные обложки. Смену фамилии Александр объяснял просто, он хотел избежать давления и постоянных сравнений с легендарным отцом.

Судебные тяжбы и взгляды

Напомним, что после смерти Виктора Марьяна Цой отсудила авторские права на песни «Кино» и оформила их на сына. В 2011-м разразился скандал с продажей одному банку прав на песню «Дальше действовать будем мы»: сам Александр утверждал, что сделка была проведена без его ведома, поэтому он судился с компанией-посредником.

Позже судился с депутатом Евгением Федоровым, который заявил, что группа «Кино» и Виктор Цой работали на спецслужбы США для развала СССР. Александр требовал публичных извинений.

О личной жизни Александра известно мало. В декабре 2010 года он женился на Елене Осокиной. В отличие от отца, он ведёт закрытый образ жизни. Александр предпочитает камерность: много путешествует по Азии, ведёт блог, в котором общается с фанатами лично.

В 2012 году, к 50-летию отца, он представил концерт с симфоническими аранжировками песен группы, а в 2020-х он уже официально выступает продюсером перезаписанных версий альбомов «Кино». Сегодня в соцсетях в группе Александра порядка 7 тысяч человек, несмотря на то, что аудитория Цоя-младшего небольшая, она довольно активная. Так фанаты отмечают, что видеоклипы у певца получаются уникальными, без штампов. Цой-младший часто делится с поклонниками своими мыслями о музыке и жизни.

«Я за все эти годы работы с „Кино“ обратил внимание на такую вещь: у папы в каждом альбоме, даже самом серьезном, есть какая-то смешная песня. А я, честно говоря, почти никакие свои песни не воспринимаю всерьез. Но я уже понял, что слушатели в среднем не считывают все эти тонкие слои иронии», — делится Цой-младший.

Как объяснил продюсер, пока выводы о творчестве Александра делать рано. По словам продюсера, каждый артист должен добиваться своей популярности постепенно.

«Он сегодня набивает себе руку. Пока Александр мало где выступает, да и я уверен, что у него минимальные заказчики. Но, во всяком случае его хотят видеть, хотят с ним сотрудничать, насколько я слышал. Я могу ему пожелать только творческого взлёта, вдохновения и пойти по стопам отца, такого великого артиста, как Виктор Цой. Очень надеюсь, что Саша, возможно, сможет его заменить», — отметил Дворцов.