Президент США Дональд Трамп представил дизайн новой версии американского паспорта. В документе использовали его официальный портрет, элементы флага США и текст Декларации независимости, сообщает Трамп в социальной сети Truth Social.

«Новый паспорт США, который говорит: "Добро пожаловать, но будь хорошим"», — написал глава государства.

На изображении нового паспорта показан портрет Трампа, окружённый фрагментами текста Декларации независимости США 1776 года. Оформление также включает элементы американской символики и золотое тиснение с подписью президента.

Один из разворотов документа содержит гравюру по мотивам картины «Декларация независимости». В нижней части страницы размещена надпись «Соединённые Штаты Америки 250».

В апреле Госдепартамент США сообщил о подготовке ограниченной серии паспортов с особым оформлением в честь 250-летия независимости страны. В дизайн решили добавить официальный портрет Трампа.

Ранее Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск памятной золотой монеты с изображением президента. До этого комиссия поддержала переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди, сообщает портал snob.ru.