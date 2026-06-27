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Сможете достать из широких штанин? Трамп представил новый дизайн паспорта США с собственным портретом 0 32

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый американский паспорт

Президент США Дональд Трамп представил дизайн новой версии американского паспорта. В документе использовали его официальный портрет, элементы флага США и текст Декларации независимости, сообщает Трамп в социальной сети Truth Social.

«Новый паспорт США, который говорит: "Добро пожаловать, но будь хорошим"», — написал глава государства.

На изображении нового паспорта показан портрет Трампа, окружённый фрагментами текста Декларации независимости США 1776 года. Оформление также включает элементы американской символики и золотое тиснение с подписью президента.

Один из разворотов документа содержит гравюру по мотивам картины «Декларация независимости». В нижней части страницы размещена надпись «Соединённые Штаты Америки 250».

В апреле Госдепартамент США сообщил о подготовке ограниченной серии паспортов с особым оформлением в честь 250-летия независимости страны. В дизайн решили добавить официальный портрет Трампа.

Ранее Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск памятной золотой монеты с изображением президента. До этого комиссия поддержала переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди, сообщает портал snob.ru.

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#США #Дональд Трамп #символика #паспорт #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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