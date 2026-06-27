Американские военные нанесли удары по иранским объектам в ответ на атаку на торговое судно под флагом Сингапура, следовавшее через Ормузский пролив.

Как сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), удары пришлись по местам хранения ракет и беспилотников, а также по береговым радарам. В CENTCOM заявили, что «неоправданная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства очевидно нарушила режим прекращения огня» и подорвала свободу судоходства в этом ключевом международном коридоре.

Позже военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ответные удары по местам дислокации армии США на Ближнем Востоке, сообщили иранские агентства ISNA и Sepah со ссылкой на заявление КСИР. В корпусе подчеркнули, что удар стал ответом на нарушение США режима прекращения огня, и предупредили, что в случае повторения атак Тегеран будет действовать более жёстко.

Президент США Дональд Трамп вечером 26 июня заявил, что Иран выпустил как минимум четыре беспилотника по судам в Ормузском проливе. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого грузового судна», которое получило повреждения, но продолжило путь. Трамп сообщил, что американские силы сбили ещё три беспилотника, и назвал произошедшее «глупым нарушением» соглашения о прекращении огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей странице в X заявил, что Вашингтон будет отвечать Ирану «насилием на насилие». «Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия по поводу применения меморандума о взаимопонимании, они могут позвонить. Но насилие будет встречено насилием», — написал он.

Председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи написал в X, что действия США нарушили режим прекращения огня. «Президент США показал, что он не привержен принципам переговоров или прекращения огня», — добавил он.

Атака на судно в Ормузском проливе стала первой после того, как США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий 60-дневное прекращение боевых действий и начало переговоров о полном завершении войны. 25 июня The Wall Street Journal писала, что КСИР нанёс удар по грузовому судну под флагом Сингапура в проливе. По данным издания, за несколько часов до инцидента иранские военно-морские силы предупреждали суда не использовать маршруты, не согласованные с Ираном, передает The Moscow Times.