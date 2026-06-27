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Трамп пригрозил Европе 1 110

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Глава Белого дома готов к новой торговой войне.

«Введем немедленно»: Трамп пригрозил Европе пошлинами в 100%

Президент США намерен ввести 100-процентную импортную пошлину в отношении любой европейской страны, которая обложит налогом цифровые услуги американских компаний, - сообщает RTVI US.

«Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в размере 100% на все ее товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки», — заявил Трамп в Truth Social.

Он добавил, что пошлина не только начнет действовать немедленно, но и заменит любые другие ранее заключенные торговые соглашения. По мнению Трампа, налоги на цифровые услуги несправедливо нацелены против крупных американских корпораций, таких как Apple, Google и Meta.

Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией и введут 100‑процентные пошлины на французские вина, если Париж не отменит цифровой налог для американских технологических гигантов.

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#налоги #Франция #Европа #apple #google #Meta #торговая война #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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