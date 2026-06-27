«Введем немедленно»: Трамп пригрозил Европе пошлинами в 100%

Президент США намерен ввести 100-процентную импортную пошлину в отношении любой европейской страны, которая обложит налогом цифровые услуги американских компаний, - сообщает RTVI US.

«Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в размере 100% на все ее товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки», — заявил Трамп в Truth Social.

Он добавил, что пошлина не только начнет действовать немедленно, но и заменит любые другие ранее заключенные торговые соглашения. По мнению Трампа, налоги на цифровые услуги несправедливо нацелены против крупных американских корпораций, таких как Apple, Google и Meta.

Ранее Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией и введут 100‑процентные пошлины на французские вина, если Париж не отменит цифровой налог для американских технологических гигантов.