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Убийственная жара: похоронные службы Франции с трудом справляются с работой 0 149

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: жара

Похоронные службы во Франции перегружены в связи с избыточной смертностью, вызванной аномальной жарой, сообщила радиостанция RTL.

Владелец бюро недалеко от Парижа рассказал журналистам, что загруженность его учреждении выросла с обычных 60–65 до 90–95%.

В Орлеане одна из крупных похоронных компаний сообщила о росте смертей на 20–30% за последние дни. Большинство умерших — это пожилые французы, скончавшиеся дома в одиночестве.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист подтвердила, что после десяти дней аномальной жары ожидается значительный рост числа смертей, связанных с высокими температурами.

Помимо больниц, Стефани Рист также выразила "обеспокоенность в связи со смертями, происходящими на дому по всей стране", при этом подчеркнув, что у властей до сих пор нет "исчерпывающих данных о количестве умерших".

Хотя официальные данные о количестве погибших еще не обнародованы, Патрик Пеллу, президент Французской ассоциации врачей скорой помощи, который сам работает врачом скорой помощи в Париже, заявил, что за 24 часа среди пациентов, которым оказывали помощь службы скорой помощи в Париже, было зафиксировано 55 смертей, связанных с жарой.

Во время аномальной жары 2003 года и пандемии COVID-19 во Франции для хранения тел использовали грузовики-рефрижераторы и временные морги.

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#covid-19 #Франция #здравоохранение #пандемия #скорая помощь #смертность #жара #пожилые люди
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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