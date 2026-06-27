Похоронные службы во Франции перегружены в связи с избыточной смертностью, вызванной аномальной жарой, сообщила радиостанция RTL.

Владелец бюро недалеко от Парижа рассказал журналистам, что загруженность его учреждении выросла с обычных 60–65 до 90–95%.

В Орлеане одна из крупных похоронных компаний сообщила о росте смертей на 20–30% за последние дни. Большинство умерших — это пожилые французы, скончавшиеся дома в одиночестве.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист подтвердила, что после десяти дней аномальной жары ожидается значительный рост числа смертей, связанных с высокими температурами.

Помимо больниц, Стефани Рист также выразила "обеспокоенность в связи со смертями, происходящими на дому по всей стране", при этом подчеркнув, что у властей до сих пор нет "исчерпывающих данных о количестве умерших".

Хотя официальные данные о количестве погибших еще не обнародованы, Патрик Пеллу, президент Французской ассоциации врачей скорой помощи, который сам работает врачом скорой помощи в Париже, заявил, что за 24 часа среди пациентов, которым оказывали помощь службы скорой помощи в Париже, было зафиксировано 55 смертей, связанных с жарой.

Во время аномальной жары 2003 года и пандемии COVID-19 во Франции для хранения тел использовали грузовики-рефрижераторы и временные морги.