Аномальная жара, охватившая многие страны Европы, стала самой рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте.

Об этом сообщила международная климатическая организация World Weather Attribution (WWA), пишет The Guardian.

По данным ученых, почти половина из 850 крупнейших городов Европы оказалась под воздействием сильнейшего теплового стресса, вызванного сочетанием высоких температур и влажности. В ряде стран, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, температура превысила средние летние значения на 5–12 градусов.

В нескольких городах были зафиксированы новые температурные рекорды. Во Франции, в коммуне Паллюо, воздух прогрелся до 43,8 градуса Цельсия, а в испанской Андалусии температура достигла 45,1 градуса.

При этом июнь не считается самым жарким месяцем в регионе. Климатологи подчеркивают, что такая экстремальная жара в начале лета еще 50 лет назад была бы невозможна.

Европа находится под воздействием аномальной жары с середины июня. Последствия стихии уже привели к гибели десятков людей. Кроме того, высокие температуры нарушили железнодорожное сообщение, стали причиной закрытия школ, отключений электроэнергии и вынудили фермеров собирать урожай в ночное время.