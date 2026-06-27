Чемпион в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBC Александр Усик объявил, что делает свои титулы вакантными, чтобы за них поборолись "следующие в очереди".

Украинский боксер Александр Усик отказался от всех своих чемпионских поясов. Как поясняет 39-летний спортсмен в видео, размещенном в соцсети Instagram в пятницу, 26 июня, он хочет дать возможность побороться за эти титулы "тем, кто стоит следующими в очереди".

В то же время Усик подчеркнул, что не уходит из спорта и у него еще будет "последний танец". Вероятно, имеется в виду еще один бой, который может стать для украинца прощальным.

Немец Агит Кабайел может получить полноценный титул чемпиона по версии WBC

Боксер Александр Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

23 мая он защитил чемпионский титул WBC, победив в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рика Верховена техническим нокаутом.

В результате решения Усика полноценный титул чемпиона по версии WBC теперь может получить немец Агит Кабайел (Agit Kabayel), являющийся сейчас временным чемпионом по версии WBC. Именно он должен был стать следующим соперником украинца по требованию организации. Теперь немец может получить титул без боя или побороться за освободившийся пояс, пишет "Немецкая волна".