Европа переживает сильнейшую и самую обширную по охвату волну жару, говорится в исследовании World Weather Attribution. По подсчетам WWA, около 45% из более чем 850 крупнейших городов Европы сейчас я испытывают самый высокий из когда-либо зафиксированных уровней так называемого "теплового стресса". Учитывается при этом не только температура воздуха, но и влажность - чем выше ее уровень, тем опаснее такое сочетание по сравнению с сухой жарой.

Ученые делают вывод, что подобное событие в июне было бы невозможно без глобального изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. При аналогичном стечении погодных условий летом 2003 года температура была бы примерно на два градуса ниже, а в 1976 году - даже на 3,5 градуса, подсчитали в WWA.