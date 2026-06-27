Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В чем причина убийственной жары? 0 317

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Столбик термометра

Столбик термометра

Такого "нашествия" высоких температур Европа в июне еще не знала.

Европа переживает сильнейшую и самую обширную по охвату волну жару, говорится в исследовании World Weather Attribution. По подсчетам WWA, около 45% из более чем 850 крупнейших городов Европы сейчас я испытывают самый высокий из когда-либо зафиксированных уровней так называемого "теплового стресса". Учитывается при этом не только температура воздуха, но и влажность - чем выше ее уровень, тем опаснее такое сочетание по сравнению с сухой жарой.

Ученые делают вывод, что подобное событие в июне было бы невозможно без глобального изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. При аналогичном стечении погодных условий летом 2003 года температура была бы примерно на два градуса ниже, а в 1976 году - даже на 3,5 градуса, подсчитали в WWA.

×
Читайте нас также:
#погода #Европа #экология #жара #ученые #изменение климата #температура
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Александр Цой
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Новые рекорды жары

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: О чем мечтаем?
Наша Латвия
Изображение к статье: Ремонт дороги
Наша Латвия
Изображение к статье: Деньги и патрон
Политика
1
Изображение к статье: Искусство Марка Шагала
В мире
Изображение к статье: Иран
В мире
4
Изображение к статье: Идет сбор средств
В мире
1
Изображение к статье: О чем мечтаем?
Наша Латвия
Изображение к статье: Ремонт дороги
Наша Латвия
Изображение к статье: Деньги и патрон
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео