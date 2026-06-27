Новое правительство Венгрии планирует рассекретить архивы спецслужб коммунистической эпохи в рамках усилий недавно избранного премьер-министра Петера Мадяра, направленных на то, чтобы страна смогла осмыслить свое прошлое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на законопроект, внесенный в правительство спустя 37 лет после падения коммунизма в Восточной Европе.

«В отличие от своих бывших союзников по советскому блоку, Венгрия так и не опубликовала дела информаторов после перехода к демократии», — отмечает издание.

Законопроект T/274 «О внесении поправок в Закон III 2003 года о раскрытии деятельности секретных служб предыдущего режима и создании Исторического архива Службы государственной безопасности», как выяснила ASTRA, был внесен во вторник, 23 июня. Его автор — член Комитета по правосудию и конституционным вопросам, представитель партии TISZA, юрист Мартон Меллетхеи-Барна.

Действующий с 2003 года закон регулирует доступ к документам бывших спецслужб коммунистической Венгрии (1944–1990), включая политическую полицию (ÁVH и ее преемников), разведку и контрразведку, а также оперативные и агентурные дела.

«Необходим полный пересмотр архивных материалов партийно-государственного происхождения, находящихся в ведении служб национальной безопасности, — гласит пояснительная записка к законопроекту. — Данная поправка к закону создает Консультативный комитет по содействию пересмотру засекреченных документов, который помогает конкретными предложениями в деятельности по пересмотру засекречивания и информирует об этом общественность. Комитет действует исключительнов случаях, когда служба национальной безопасности после пересмотра приняла решение о сохранении засекреченного статуса находящихся у нее документов».

В комитет войдут 11 членов. Все его члены будут назначаться правительством на неопределенный срок. Председатель и 4 члена, обладающие опытом в национальной безопасности или служащие в соответствующих структурах, назначаются совместно министрами, ответственными за управление службами национальной безопасности, гражданскую разведку и оборону.

6 экспертов (историки, архивисты или юристы с опытом в информационном праве и защите секретных данных), назначаются по предложению министра культуры. Члены комитета работают бесплатно, но имеют право на компенсацию расходов, связанных с работой.

Работать комитет будет на территории служб национальной безопасности или вместах хранения архивов. Его заседания будут закрытыми.

«Службы национальной безопасности обязаны предоставить Комитету полный перечень документов, по которым после пересмотра сохранен статус секретности. Комитет может предложить немедленное снятие секретности с документов, если не считает ее сохранение обоснованным. Документы, по которым снята секретность, должны быть немедленно переданы в архив», — уточняют авторы.

Одна из поправок расширяет период создания исследуемых документов. В прежней редакции дата после которой принятые документы не подпадали под действие закона – 14 февраля 1990 года (момент завершения перехода от коммунистической госбезопасности к новым демократическим спецслужбам). Новое временное ограничение – 1 января 2020 года.

Сразу после победы партии TISZA на парламентских выборах в апреле 2026 года Балинт Руфф, который стал главой офиса премьер-министра Петера Мадяра, заявлял СМИ, что открытие архивов тайной полиции станет его «задачей номер один».

«Это задача для историков, но я смогу обеспечить, чтобы следующее правительство создало рамки для этого, то есть предоставило возможность исследования без политического давления», — цитировало агентство Reuters слова юриста.