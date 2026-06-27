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Время кому-то рвануть? Аргентина рассматривает запуск программы «золотых паспортов», чтобы погасить госдолг 0 104

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аргентина зовет
ФОТО: pixabay

Власти Аргентины разрабатывают механизм выдачи «золотых паспортов» иностранцам, чтобы сократить госдолг. Об этом 27 июня со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Окончательные параметры программы ещё обсуждаются, однако рассматриваются два основных варианта участия:

Безвозвратное пожертвование в размере около $500 000;

Покупка государственных облигаций на сумму от $1 млн.

Если проект будет реализован, Аргентина войдёт в число крупнейших стран мира с подобной схемой, что отличает её от большинства конкурентов — небольших островных государств Карибского бассейна и Тихого океана.

Аргентинский паспорт дает право безвизового въезда примерно в 170 стран и может стать привлекательной альтернативой для граждан США и Европы, ищущих запасной вариант из-за политической нестабильности, отмечает издание.

Программа разрабатывается в рамках либертарианских реформ президента Хавьера Милея, направленных на дерегулирование экономики.

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#инвестиции #финансы #паспорт #Аргентина #госдолг
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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