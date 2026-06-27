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Вучич оставляет пост президента Сербии 0 264

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вучич

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что идут его последние недели на посту президента. Об этом он сказал, выступая на проходящем в субботу в Белграде в его поддержку митинге «Сербия, одна семья».

По данным МВД республики, акция собрала 207 тысяч человек.

«Вам говорили, что я никогда не покину свой президентский пост, это мои последние дни и недели как президента республики», – обратился Вучич к собравшимся.

Он добавил, что все 14 лет верно служил своей стране на каждом посту, который занимал.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года. Он говорил, что готовится подать в отставку. При досрочной отставке президентские выборы должны пройти через 90 дней.

Ранее Вучич анонсировал проведение в Сербии парламентских выборов в период между концом сентября и серединой ноября.

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#выборы #президент #МВД #Сербия #митинг #отставка #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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