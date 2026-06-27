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Жара убивает 0 41

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Градусник на улице

Градусник на улице

Власти сообщают о первых смертях, связанных с жарой, и опасаются роста избыточной смертности в ближайшие дни.

На фоне продолжающейся уже неделю аномальной жары французские больницы фиксируют резкое ухудшение ситуации: в отделения неотложной помощи поступает все больше пациентов с тяжелыми тепловыми ударами, обезвоживанием, обострением хронических заболеваний и нарушениями работы сердца. Власти сообщают о первых смертях, связанных с жарой, и опасаются роста избыточной смертности в ближайшие дни.

Как пишет издание Le Monde, одной из первых о резком ухудшении ситуации сообщила заведующая приемным отделением больницы в Аржантее под Парижем Катрин Легаль (Catherine Legall). В ночь с 24 на 25 июня в отделении умерли шесть пациентов. Обычно за такой период здесь не происходит ни одного летального исхода или регистрируется максимум один случай.

Крайне тревожная ситуация сложилась в больнице имени Жоржа Помпиду в Париже. Как заявил в пятницу, 26 июня, завотделением неотложной помощи учреждения, профессор Филипп Жювен (Phiilippe Juvin), «коридоры заполнены пациентами», а число госпитализированных достигло 53 человек при штатной вместимости отделения в 20 коек, - сообщает Международное французское радио.

Власти опасаются, что последствия нынешней волны жары будут проявляться еще в течение некоторого времени и приведут к росту смертности. Во Франции до сих пор помнят аномальную жару летом 2003 года, когда из-за высоких температур погибли более 15 тысяч человек. По данным государственного агентства общественного здравоохранения Santé publique France, прошлым летом жара стала причиной около 5700 смертей.

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#климат #Франция #здравоохранение #погода #безопасность #смертность #жара #аномалия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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