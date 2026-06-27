Со стороны Беларуси должно быть прекращено развитие пограничной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

В сообщении в Telegram президент отметил, что Луговский доложил о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрынь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО", – отметил Зеленский.

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При этом он напомнил, что Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно ее коллаборации с Россией в интересах затягивания и расширения масштабов войны. "Беларусь знает, какие шаги необходимы с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", – подчеркнул президент Украины.

![photo_2026-06-25_18-10-13 (3).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-06-25_18-10-13 (3).jpg)

Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что если Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские дроновые атаки по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Он сказал, что в Беларуси на вышках установлены ретрансляторы вдоль двух приграничных с Украиной областей, которые корректируют российские удары по украинскому населению.

Позже Владимир Зеленский отметил, что с 22 июня ретрансляторы не работают. Однако пока остается неясным, смогут ли их легко активировать во время очередной российской атаки.

После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что недавно встретился с представителями украинского президента Владимира Зеленского. Якобы он говорил им о том, что Беларуси "не нужно" втягиваться в войну, и предлагал договориться.