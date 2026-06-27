Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский: белорусская инфраструктура не имеет никакого другого смысла, кроме военного 0 124

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Украины внимательно следит за обстановкой.

Приграничное строительство Минска согласуется с так называемой "СВО".

Со стороны Беларуси должно быть прекращено развитие пограничной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

В сообщении в Telegram президент отметил, что Луговский доложил о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрынь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО", – отметил Зеленский.

![photo_2026-06-25_18-10-13 (2).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-06-25_18-10-13 (2).jpg)

При этом он напомнил, что Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно ее коллаборации с Россией в интересах затягивания и расширения масштабов войны. "Беларусь знает, какие шаги необходимы с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", – подчеркнул президент Украины.

![photo_2026-06-25_18-10-13 (3).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-06-25_18-10-13 (3).jpg)

Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что если Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские дроновые атаки по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Он сказал, что в Беларуси на вышках установлены ретрансляторы вдоль двух приграничных с Украиной областей, которые корректируют российские удары по украинскому населению.

Позже Владимир Зеленский отметил, что с 22 июня ретрансляторы не работают. Однако пока остается неясным, смогут ли их легко активировать во время очередной российской атаки.

После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что недавно встретился с представителями украинского президента Владимира Зеленского. Якобы он говорил им о том, что Беларуси "не нужно" втягиваться в войну, и предлагал договориться.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Украина #дипломатия #мирные переговоры #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Градусник на улице
Изображение к статье: Осторожно: медведи!
Изображение к статье: Аргентина зовет
Изображение к статье: Искусство Марка Шагала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый американский паспорт
В мире
Изображение к статье: Трудолюбие на минималках - удел бундесбюргеров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Неутомимый труженик космонавтики. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: бомбоубежище
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коровы
В мире
Изображение к статье: Масштабные атаки ВСУ пугают не всех отдыхающих. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Новый американский паспорт
В мире
Изображение к статье: Трудолюбие на минималках - удел бундесбюргеров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Неутомимый труженик космонавтики. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео