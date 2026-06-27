В Канаде произошел инцидент с участием крупного хищника. Медведь гризли напал на туристку во время прогулки по заповеднику. Можно смотреть здесь

Отмечается, что зверь атаковал женщину на охраняемой природной территории, когда та выгуливала собаку. Животное массой около 180 килограммов начало преследовать путешественницу, вплотную приблизившись к ней.

По словам очевидцев, пострадавшая попыталась отпугнуть зверя громкими криками, но это только разозлило хищника. Медведь встал на задние лапы, демонстрируя свои внушительные габариты, после чего продолжил нападать.

Лишь благодаря решительным действиям и стойкости туристки, а также помощи пса, женщина избежала ранений. По словам прохожих, напряженная ситуация длилась несколько минут.

Друзья пострадавшей поделились в соцсетях видеозаписью инцидента, призвав путешественников соблюдать повышенную осторожность на участках, где обитают медведи.

Ранее сообщалось, что в Латвии становится все больше медведей.