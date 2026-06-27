Речь идет о деле HR-консультанта Тамирес Камал Таквидир, которая обратилась в компанию Garfield AI для взыскания долга в размере 7 тыс. фунтов стерлингов. За услуги сервиса она заплатила около 400 фунтов.

ИИ подготовил претензию, инициировал судебное разбирательство и оформил необходимые материалы до начала процесса. В частности, были подготовлены четыре свидетельских показания и комплект документов для суда.

Заседание прошло 14 мая в окружном суде Уондсворта и длилось около трех часов. Несмотря на встречный иск ответчика, которого представляли юристы, суд встал на сторону Таквидир и обязал выплатить ей долг.

При этом непосредственно в суде женщину представлял адвокат Доминик Ли. Он отметил, что документы, подготовленные ИИ, были составлены четко и эффективно, но подчеркнул, что выступления в суде пока остаются задачей человека.

Сооснователь Garfield AI Филип Янг назвал это дело знаковым событием для системы правосудия.