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Знаковое дело! Искусственный интеллект впервые помог выиграть судебное дело 0 639

В мире
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект

В Англии впервые зафиксировали успешное судебное разбирательство, в котором значительную часть юридической работы выполнил ИИ-юрист, сообщает The Guardian.

Речь идет о деле HR-консультанта Тамирес Камал Таквидир, которая обратилась в компанию Garfield AI для взыскания долга в размере 7 тыс. фунтов стерлингов. За услуги сервиса она заплатила около 400 фунтов.

ИИ подготовил претензию, инициировал судебное разбирательство и оформил необходимые материалы до начала процесса. В частности, были подготовлены четыре свидетельских показания и комплект документов для суда.

Заседание прошло 14 мая в окружном суде Уондсворта и длилось около трех часов. Несмотря на встречный иск ответчика, которого представляли юристы, суд встал на сторону Таквидир и обязал выплатить ей долг.

При этом непосредственно в суде женщину представлял адвокат Доминик Ли. Он отметил, что документы, подготовленные ИИ, были составлены четко и эффективно, но подчеркнул, что выступления в суде пока остаются задачей человека.

Сооснователь Garfield AI Филип Янг назвал это дело знаковым событием для системы правосудия.

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#искусственный интеллект #технологии #Лондон
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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