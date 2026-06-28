Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал Дональда Трампа, заявив, что его политика наносит ущерб стране и международным союзникам. По словам Байдена, речь идет не только о внешнеполитических решениях, но и о внутренних изменениях в управлении государством.

Он обвинил Трампа в ослаблении НАТО, искажении международного курса США и снижении авторитета страны в мире. Также Байден заявил, что при Трампе уровень доверия к Соединенным Штатам упал до исторического минимума.

Отдельно он раскритиковал личные инициативы Трампа, включая проекты по переустройству государственных объектов и использование своего имени в общественных учреждениях.

"Ну и ну, какой неудачник", - заявил Байден, комментируя действия Трампа.

Также он обвинил Трампа в личном обогащении, заявив, что тот якобы заработал миллиарды после возвращения в Белый дом и использует политическую деятельность в финансовых целях.

Байден подчеркнул, что подобная практика, по его мнению, подрывает доверие к политической системе США и наносит ущерб репутации страны.