Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обнародовать переписку с лидерами Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало причиной расследования со стороны омбудсмена Евросоюза Терезы Анжиньо. В неформальном групповом чате главы государств координировали свою реакцию на действия президента США Дональда Трампа.

Непубличный канал связи помимо Зеленского и фон дер Ляйен использовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер (в понедельник объявивший о своей отставке).

Поводом для инициирования расследования стала жалоба нидерландского издания Follow the Money, которое запросило переписку еще в январе, но получило отказ от главы Еврокомиссии, поскольку публикация материала могла «осложнить международные отношения ЕС с третьими странами». Новая жалоба была подана 21 мая.

«Заявитель утверждал, что комиссия не провела индивидуальную оценку запрошенных документов и не рассмотрела возможность предоставления частичного доступа. По его мнению, комиссия недостаточно обосновала наличие конкретного ущерба для отстаиваемых интересов и не предоставила никакой информации о существовании, хранении и использовании этих сообщений», — говорится на сайте омбудсмена.

Анжиньо будет проверять, нарушила ли ЕК правила прозрачности. Встреча с представителями органа намечена на 19 июля, а само расследование может занять несколько месяцев. По данным на 25 июня, оно продолжается, затем должен быть опубликован его предварительный, а позднее окончательный результат.

Содержание переписки так называемой «Вашингтонской группы» не разглашается. При этом некоторые средства массовой информации успели отреагировать на публикацию материалов. Итальянское издание L’Identità охарактеризовало чат как «смущающий Брюссель».

«ЕС всегда выступал в качестве поборника административной прозрачности. Официальное расследование омбудсмена по этому вопросу подрывает доверие ко всей системе. Тот факт, что чат включал дискуссии о том, как бороться с новой администрацией США, делает дело геополитически деликатным», — отмечает новостной портал.

Немецкая газета Berliner Zeitung сравнивает расследование со скандалом Pfizergate, который разгорелся вокруг закупок Евросоюзом вакцины от COVID-19 компании Pfizer в 2021 году. Тогда Урсула фон дер Ляйен заключила с фармацевтическим гигантом крупнейшую в истории ЕС сделку на поставку препаратов стоимостью €35 млрд. При этом на тот момент они еще не прошли все стадии клинических испытаний.

В разгар пандемии чиновники вели тайные переговоры, а потом пытались скрыть эти договоренности от общественности. Коммуникация проводилась в формате общения через СМС с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Украинское издание Kiev Post характеризует ситуацию как «очередной спор о прозрачности».

Как уточняет британская газета The Independent, группа лидеров, которую называют «неформальной, но активной», была создана после того, как европейские представители посетили Белый дом вместе с Зеленским в августе прошлого года. Это был его следующий визит к Трампу после скандала, когда глава Белого дома и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в «неблагодарности» и предложили вернуться, когда «он будет готов к миру» с Россией.

Именно в январе Politico впервые сообщило о так называемой «Вашингтонской группе». Источник издания тогда рассказал, что лидеры обменивались сообщениями всякий раз, когда Трамп делал или говорил нечто потенциально опасное, например возможный отказ от поставок вооружения Киеву или угрозы захвата Гренландии американскими силами.

На момент написания данного материала официальные лица ни одного из государств, имеющих отношение к чату, не комментировали ситуацию с расследованием.