Александр Лунин, рассказавший в обращении к Путину о пытках в ВС РФ и потребовавший встречи с президентом РФ, отправился в Москву и был арестован на 11 суток. У него прошел обыск.

Бывший командир отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова Александр Лунин (Пустовалов), который записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предупреждением об угрозе военного мятежа, был арестован на 11 суток. Об этом вечером в субботу, 27 июня, сообщил в Telegram-канале "Моя жизня" человек, представившийся хорошим знакомым семьи экс-военного.

Обращение Александра Лунина к Путину с просьбой об "аудиенции"

Записанный Луниным ролик, в котором он говорит, что российские военные подвергаются пыткам и насилию со стороны командиров за отказ выполнять "тупые самоубийственные приказы" и "отдавать свои финансовые средства", набрал в соцсетях несколько миллионов просмотров. "Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля", -заявляет в этом видео Лунин, обращаясь к Путину.

В другом ролике военный говорил, что хочет встретиться с Путиным в Кремле, чтобы рассказать ему "настоящую правду, которую не расскажет ему ни один из чиновников", а именно: "о произволе, который устраивают местные царьки, местные чиновники в отношении как ветеранов СВО (войны России против Украины. - Ред.), так и обычных граждан".

Комментируя послание Лунина, 26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: "Нам сказали, что есть такое обращение, но пока еще не успели с ним ознакомиться". Он добавил, что формулировки военного показались ему "достаточно странными".

Лунин заявил о приглашении в Москву на встречу с Бородиным

Позже сам Александр Лунин заявил, что получил приглашение в Москву. Однако, по словам мужчины, встретится он не с президентом, а с Виталием Бородиным, которого СМИ связывают с прокремлевской деятельностью и многочисленными доносами на общественных и культурных деятелей. "На меня вышел Виталий Бородин. Пригласили меня в Москву, чтобы озвучить свои проблемы, все те моменты, которые накопились", - сказал Лунин.

Кроме того, Александр Лунин объявил о сборе свидетельств о предполагаемых преступлениях против российских военнослужащих. Он попросил присылать ему фотографии и видеозаписи, указывать дату, место, номер части, данные пострадавших и свидетелей, а также подробное описание произошедшего. Как сказал Лунин, он намерен собрать массив доказательств, чтобы затем представить их руководству страны.