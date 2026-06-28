Судьба компенсаций за возможные травмы или даже смертельные случаи также находится на рассмотрении.
После нескольких случаев падения дронов в Финляндии возник вопрос: кто возместит ущерб, если беспилотник попадет в жилой дом, разобьет автомобиль или разрушит производственное здание?
В марте украинский дрон упал рядом с домом Сеппо Юли-Киикка в Коувола. К счастью, имущество не пострадало.
Страховка не помогла бы в случае имущественного ущерба.
Согласно опросу STT среди крупнейших страховых компаний, ущерб, причиненный военными операциями, в принципе не возмещается.
– В условиях страхования имущества и транспортных средств есть ограничение, согласно которому ущерб, причинённый войной или вооруженным конфликтом, не возмещается, – подтверждает Yle директор по страхованию физических лиц компании Pohjola Vakuutus Кристиан Хильяндер.
Это объясняется тем, что страховые компании не созданы для страхования рисков, связанных с военными действиями, поскольку их невозможно надежно смоделировать или оценить.
У государства тоже нет законодательства, на основании которого Государственное казначейство могло бы возместить ущерб от боевых средств иностранного государства.
– В этом случае компенсация подразумевает, что государственный орган Финляндии допустил ошибку в своей деятельности или не выполнил свои обязанности, – объясняет ситуацию начальник юридического отдела Государственного казначейства Ноора Аллениус.
В будущем компенсацию ущерба возьмёт на себя государство
По поручению министра по делам муниципалитетов и регионов Анны-Кайсы Икконен (КП) в Министерстве финансов сейчас изучаются варианты компенсации ущерба в подобных случаях.
– Цель в том, чтобы отдельному гражданину не пришлось об этом беспокоиться, – говорит Икконен.
Анализ должен быть готов уже в ближайшие недели.
– Чрезвычайно важно, чтобы люди понимали, кто отвечает, если возникнет ущерб от беспилотников, – говорит она.
Дополнительный бюджет может быть самым быстрым путём
В единичных случаях, если дрон разрушит дом или попадёт в производственное здание, правительство будет запрашивать компенсацию для пострадавшего через срочный дополнительный бюджет в парламенте.
На практике определение суммы компенсации и ее выплату будет осуществлять либо Министерство финансов, либо, по их поручению, Государственное казначейство.
В лучшем случае деньги можно получить на счет в течение нескольких недель.
При масштабном ущербе, когда речь идёт о нескольких зданиях и разнообразных повреждениях, для компенсаций можно было бы создать специальный канал в Государственном казначействе. Подобный механизм уже существовал — например, фонд поддержки предприятий, созданный для компенсации издержек, связанных с эпидемией ковида.
Этот путь был бы медленнее из-за законодательной работы, требующей подготовки.
Судьба компенсаций за возможные травмы или даже смертельные случаи также находится на рассмотрении, говорит Икконен.
— Очень надеюсь, что до таких ситуаций не дойдёт, но мы изучаем ситуацию с различными видами ущерба и ответственностью за компенсации в этом процессе.
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