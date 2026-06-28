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Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи. А Латвия? 2 145

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Монумент в память о жертвах геноцида.

Монумент в память о жертвах геноцида.

Правительство Израиля единогласно поддержало соответствующую резолюцию, как пишет Le Mond, наперекор Турции.

Ради хороших отношений с которой Израиль ранее избегал упоминания геноцида, так как сама Турция его отрицает.

Однако поскольку теперь Турция регулярно обвиняет Израиль в геноциде, а Эрдоган часто сравнивает Нетаньяху и руководство Израиля с нацистами, страна решила поменять свой подход.

«Никогда не поздно поступить правильно», — заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар после заседания правительства.

При этом издание напоминает, что в 2024 году отношения Армении и Израиля резко ухудшились, после того как Армения признала Палестину государством. Но, судя по всему, необходимость нанести дипломатический удар по Анкаре оказалась для израильских властей на данном этапе важнее.

Для справки: государства, признавшие трагедию на государственном уровне:

Европа: Франция, Германия, Италия, Россия, Ватикан, Греция, Кипр, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Швеция, Польша, Словакия, Литва, Латвия, Чехия, Люксембург, Болгария, Румыния, Португалия, Испания.

Америка: США, Канада, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, Боливия, Парагвай, Венесуэла, Колумбия, Перу, Мексика, Куба.

Ближний Восток: Ливан, Сирия, Израиль.

Азия и Океания: Австралия.

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#история #Израиль #Турция #Армения #Эрдоган #дипломатия #геноцид #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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