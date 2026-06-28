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Кинбурнская битва: Россия и Украина воюют за уникальный заповедник на Черном море 0 205

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинбурнская коса - чудо природы, уничтожаемое людьми.

За эти места шли бои с турецкими султанами и англо-французскими интервентами.

В Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины сообщили, что на Кинбурнской косе поднят украинский флаг.

"В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны", - говорится в сообщении.

В Силах обороны Юга добавили, что "когда-нибудь наши танки все же дойдут до Джанкоя".

Кинбурнская коса в Николаевской области является стратегическим плацдармом для россиян, поскольку дает возможность контролировать Днепро-Бугский лиман и закрывать Украине выход в море из Херсонского и Николаевского портов.

От войны серьезно пострадал региональный ландшафтный парк, расположенный на территории Очаковского района (Николаевская область, Украина). Площадь — 17 890,2 га. Большая часть парка расположена в границах национального природного парка «Белобережье Святослава», созданного 16 декабря 2009 года. Полоса суши (крайний юг парка), примыкающая к Ягорлыцкому заливу, входит в границы водно-болотных угодий международного значения «Ягорлыцкий залив».

Доминирующим типом растительности являются песчаные степи. Кроме того встречаются лесные, луговые, гигрофильные и солончаковые растительные сообщества. Насчитывается множество эндемиков и редких видов.

На окончании Кинбурнской косы в XV веке турками была построена крепость Кинбурн, которая в 1736 году была занята отрядом Русской армии под начальством генерала Леонтьева и полностью разрушена. По Белградскому мирному договору 1739 года эта местность была возвращена Порте, и впоследствии османы снова построили около этого места небольшую крепость, но по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года Кинбурн отошёл к России. В 1787 году А. В. Суворов разгромил крупный турецкий десант в ходе второй русско-турецкой войны. В ходе Крымской войны крепость была захвачена франко-британским флотом и разрушена.

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#война РФ и Украины #история #экология #геополитика
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