Группа компаний Civinity, работающая в сфере технического обслуживания, управления недвижимостью и инженерных решений, завершила первый этап конкурса по обновлению автопарка и приступила к реализации одного из крупнейших подобных проектов в сфере услуг.

На первом этапе компания приобретет в Литве и Латвии 150 коммерческих автомобилей различных модификаций линейки Toyota Proace. «Для нашего бизнеса автопарк — это не просто вспомогательный инструмент. От него зависят мобильность наших команд, скорость реагирования и эффективность повседневной работы», — отметил председатель правления Civinity Дейвидас Яцка.

Ожидается, что первые автомобили поступят в распоряжение компании уже осенью. Объем инвестиций на первом этапе составит до 2,7 млн евро.

Всего компания планирует приобрести 350 автомобилей, а полностью обновить автопарк более экологичным транспортом в течение трех лет.

В Литве победителем конкурса стала компания Autotoja, в Латвии — WESS Motors Toyota. Первый этап закупки будет профинансирован с помощью лизинга при участии внешнего финансового партнера.

В конкурсе участвовали пять официальных дилеров автомобилей. При выборе победителей учитывались соответствие условиям конкурса, качество и надежность автомобилей, гарантийный срок, а также развитость сети сервисных центров в городах Литвы и Латвии.

Широкая сеть официальных дилеров и сервисных центров стала одним из важнейших критериев, поскольку технические команды Civinity работают в шести городах, а простой автомобиля напрямую влияет на качество обслуживания клиентов.

Из 150 автомобилей, закупаемых на первом этапе, 89 будут переданы подразделениям Civinity в Литве, а 61 — компаниям группы в Латвии. Они будут использоваться для обслуживания зданий, технической эксплуатации и работы инженерных служб в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе, Паланге, Кретинге, Риге, Юрмале, Елгаве и других городах.

В заказ войдут модели Toyota Proace City, Proace Medium и Proace Max, причем большинство автомобилей будут электрическими.

Существенная часть обновленного автопарка будет состоять из транспорта с низким уровнем выбросов. Однако семь крупных фургонов оснастят двигателями внутреннего сгорания — они будут использоваться там, где требуются дальние поездки, интенсивная эксплуатация или выполнение специфических технических задач.

Одновременно с обновлением автопарка Civinity намерена расширить инфраструктуру зарядных станций. Зарядные пункты появятся возле офисов и технических баз компании, а для повседневной эксплуатации будут заключены договоры с операторами общественных зарядных станций.

Особое внимание уделят обучению водителей. Сотрудников познакомят с особенностями управления электромобилями, правилами зарядки, принципами эффективной эксплуатации и спецификой использования такого транспорта в разное время года. В настоящее время компании группы эксплуатируют около 400 автомобилей. К 2028 году в Литве и Латвии планируется заменить до 350 транспортных средств, одновременно оптимизировав структуру автопарка.

«Наш подход к устойчивому развитию очень прост: если мы хотим строить умные и экологичные города, начинать нужно с собственной повседневной практики. Мобильность — одна из тех сфер, где изменения становятся заметны очень быстро. И это не история про "зеленую промывку мозгов", а реальный шаг, который снижает уровень загрязнения и шума в жилых районах, где работают наши специалисты, и помогает постепенно переходить к модели деятельности с более низким уровнем выбросов», — подчеркнул Дейвидас Яцка.