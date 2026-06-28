Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против предоставления новой помощи Украине – как финансовой, так и военной – на саммите НАТО. Он намерен отправить словацкую делегацию в Анкару без мандата на одобрение подобных решений.

Об этом пишет словацкое издание Aktuality. Отмечается, что в течение предстоящей недели Фицо планирует провести встречи с должностными лицами, чтобы делегация страны отправилась в Турцию без соответствующих полномочий.

"Я не могу запретить другим странам, которые хотят скинуться на войну. Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-нибудь дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и мы можем получить Третью мировую войну. Поэтому от имени Словакии заявляю: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины", – добавил словацкий премьер.

Саммит НАТО в Анкаре

Следующий саммит НАТО состоится в турецкой Анкаре 7–8 июля. По данным POLITICO, на мероприятии планируется объявить о заключении новых оборонных контрактов на миллиарды долларов и существенном расширении военного производства.

Кроме того, в проекте совместной декларации говорится о предоставлении помощи Украине в размере 70 миллиардов евро на текущий год. Однако стоит отметить, что само заявление может измениться.

Ранее в Чехии разразился скандал вокруг визита на этот саммит. Правительство страны не включило президента и бывшего чиновника НАТО Петра Павела в состав делегации. Глава государства обжаловал это решение в суде.