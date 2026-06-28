Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мы можем получить Третью мировую войну - Фицо сделал резкое заявление по поводу Украины 1 468

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
УНИАН
Изображение к статье: Роберт Фицо
ФОТО: Youtube

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против предоставления новой помощи Украине – как финансовой, так и военной – на саммите НАТО. Он намерен отправить словацкую делегацию в Анкару без мандата на одобрение подобных решений.

Об этом пишет словацкое издание Aktuality. Отмечается, что в течение предстоящей недели Фицо планирует провести встречи с должностными лицами, чтобы делегация страны отправилась в Турцию без соответствующих полномочий.

"Я не могу запретить другим странам, которые хотят скинуться на войну. Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-нибудь дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и мы можем получить Третью мировую войну. Поэтому от имени Словакии заявляю: никакой поддержки войны, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины", – добавил словацкий премьер.

Саммит НАТО в Анкаре

Следующий саммит НАТО состоится в турецкой Анкаре 7–8 июля. По данным POLITICO, на мероприятии планируется объявить о заключении новых оборонных контрактов на миллиарды долларов и существенном расширении военного производства.

Кроме того, в проекте совместной декларации говорится о предоставлении помощи Украине в размере 70 миллиардов евро на текущий год. Однако стоит отметить, что само заявление может измениться.

Ранее в Чехии разразился скандал вокруг визита на этот саммит. Правительство страны не включило президента и бывшего чиновника НАТО Петра Павела в состав делегации. Глава государства обжаловал это решение в суде.

×
Читайте нас также:
#НАТО #саммит #Украина #Роберт Фицо #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
2
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Байден и Трамп на экране мобильного
Изображение к статье: Александр Лунин знает нужды фронтовиков. Иконка видео
Изображение к статье: Ярослав Качиньский
Изображение к статье: Отношения Москвы и Гаваны внешне остаются теплыми. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кинбурнская коса - чудо природы, уничтожаемое людьми. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Эмблема НХЛ
Спорт
Изображение к статье: Обещают, что пробки станут меньше.
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.
Политика
5
Изображение к статье: женщина сидит в холодильнике
Наша Латвия
Изображение к статье: Рижская дума
Политика
1
Изображение к статье: Кинбурнская коса - чудо природы, уничтожаемое людьми. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Эмблема НХЛ
Спорт
Изображение к статье: Обещают, что пробки станут меньше.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео