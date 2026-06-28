Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Наша армия развернет свое оружие против Кремля»: это обращение посмотрели около 8 000 000 россиян 0 528

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Лунин знает нужды фронтовиков.

Диссидент опирается на неназванных влиятельных однополчан.

39-летний бывший участник войны с Украиной Александр Лунин из Воронежской области заявил, что к нему обратились неназванные силовики и передали сообщение Путину.

«В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю, в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля, я передаю только сообщение. У меня все», — заявил он.

«Агентство» выяснило, что до 2023 года Лунин носил фамилию Пустовалов. Он ездил в Мелитополь и служил в добровольческом батальоне имени Судоплатова сначала стрелком, а потом командиром, а затем работал в ГУП «Центр технического развития и услуг имени Судоплатова» в оккупированной части Запорожской области.

ASTRA удалось подтвердить часть информации и выяснить, что Лунин родом из Кузбасса. Лунин, судя по всему, придерживается неонацистских и неоязыческих взглядов. На его странице в ВК он публикует фото фигурок Перуна со свастикой и надписью рунами ODIN, а на его теле есть татуировка «Черного солнца», которое было распространенным символом в Третьем Рейхе. Дозвониться до Лунина не удалось. В Telegram Лунин на просьбу о комментарии спросил журналиста ASTRA: «А вы с какой стороны?». Получив в ответ ссылку на один из материалов ASTRA про подвалы, в которых командиры удерживают российских военных, о чем в обращении говорил сам Лунин, он перестал отвечать.

«Агентство» утверждает, что дозвонилось до Лунина и он подтвердил, что воевал против Украины в батальоне имени Судоплатова с начала 2023 года: командиром отделения, а потом взвода разведки. По его словам, за время службы он выучился на минометчика и артиллериста, служил на курском направлении и был контужен.

На днях к Лунину приехал заместитель министра внутренней политики Воронежской области Денис Вольф, обратила внимание ASTRA, на видео мужчина представляется, но нечетко произносит свою фамилию. В процессе начала диалога Лунин повышает голос и грозится взять в руки топор, если его не будут слушать. Его пытается успокоить еще один мужчина, которого Лунин называет «дядя Миша». Дальше Лунин начинает рассказывать, что к нему приехали «представители высокопоставленных чиновников из Минобороны, силовых структур, МВД и передали вам сообщение».

«С вами больше вестись бесед не будет… Это не просьба, это требование к властям. Данное видео должно быть опубликовано на всех федеральных каналах», — говорит Лунин, после чего Вольф и его сопровождающий начинают уходить со словами: «Да поехали».

Лунин продолжил на камеру рассказывать о требовании от якобы приезжавших к нему силовиков к Путину предоставить ему и им «аудиенцию в прямом эфире», а иначе «весь фронт разворачивает свое оружие на Кремль». На момент публикации видеообращение Лунина в Instagram набрало около 8 миллионов просмотров.

×
Читайте нас также:
#Путин #Украина #социальные сети #акции протеста #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Аргентина зовет
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп
Изображение к статье: жара
Изображение к статье: Искусственный интеллект полезен не всегда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Уровень интеллекта и жизненной мудрости не всегда определяется образованием или профессией.
Люблю!
Изображение к статье: парусная регата в Риге
Lifenews
1
Изображение к статье: Молодая женщина у окна
Техно
Изображение к статье: Эта сеньора чудо как хороша. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Переезд станции Иманта
Наша Латвия
Изображение к статье: Праздник Песни
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Уровень интеллекта и жизненной мудрости не всегда определяется образованием или профессией.
Люблю!
Изображение к статье: парусная регата в Риге
Lifenews
1
Изображение к статье: Молодая женщина у окна
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео