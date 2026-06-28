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«Обещали 2000 в месяц...» 0 402

В мире
Дата публикации: 28.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Обмундирование

Обмундирование

ФОТО: LETA

Для многих жителей самых бедных регионов мира зарплата, которую обещают военным в , становится главной мотивацией.

Российская армия завербовала для участия в войне против Украины более 27 тысяч иностранцев. Такую цифру приводит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Для многих жителей самых бедных регионов мира зарплата, которую обещают военные РФ, становится главной мотивацией. Кубинец Йоан Вионди Мендоса согласился на работу в России именно из-за денег. Ему обещали 2000 долларов в месяц. Для Кубы, где средняя зарплата всего 20 долларов, это огромная сумма.

Историю Йоана DW рассказал его брат Майкл Дуро, который живет в США. Йоан хотел эмигрировать в Штаты, но финансовые и бюрократические сложности мешали ему. "Йоан позвонил мне и сказал - я нашел выход. Он рассказал мне про проект в России," - говорит Майкл. Он пытался отговорить брата, но не вышло. Йоана отправили на фронт, откуда он пытался сбежать. Позже его имя появилось в списке погибших, опубликованном ВСУ.

Многих иностранцев обманывают: им обещают работу в строительстве, охране, логистике, сельском хозяйстве. Так случилось с Арманом Мандолом из Бангладеш. Ему сказали, что он будет работать упаковщиком на складе. В Россию он въехал через Саудовскую Аравию по туристической визе. Его заставили подписать контракт на русском языке, который он даже не мог прочитать.

Арман рассказывает, что в российской армии к нему и другим иностранцам относились очень плохо. "Когда мы шли на задание, нас всегда посылали вперед, а сами они оставались сзади. Нас использовали как живой щит - толкали прямо в бой," - рассказывает он.

Ситуация привлекает все больше внимания: родственники завербованных иностранцев выходят на улицы с протестами - от Непала до Перу. Лидеры стран, например, премьер-министр Индии Нарендра Моди, поднимают эту тему на переговорах с Путиным. По сообщениям СМИ, в феврале 2026 года Россия ограничила вербовку граждан из ряда "дружественных" стран. Стоп-лист официально не опубликован.

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#права человека #протесты #зарплата #геополитика #обман
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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