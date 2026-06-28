Президент Кубы Мигель Диас-Канель (66) дал большое интервью доминиканскому журналисту Роберто Каваде.

"Я действительно принял наследие: я принял наследие Фиделя, наследие истории страны, которой я горжусь; наследие Рауля, наследие Че, наших мыслителей; наследие нашей культуры, нашей идентичности, нашей истории, нашего смешения, нашего кубинского цвета, нашего благородства, нашей храбрости.

И как любой другой кубинец, рождённый во времена Революции, я считаю, что посвятил себя делу Революции, также с теми возможностями, которые дала мне Революция, чтобы сформироваться и подготовиться. Но я никогда не думал, что оставлю наследие или что меня запомнят за то или иное.

… Я продвигал три столпа… не я, наша рабочая команда, потому что мы делали это вместе с людьми, никто в одиночку не может продвинуть ничего, и мы делали это не как наследие, а чтобы вывести страну вперёд: социальная, политическая и институциональная коммуникация, и у меня всё ещё огромные неудовлетворённости в этом, чтобы перейти к другому моменту.

Наука и инновации как способ находить решения проблем через научное исследование и через знание.

Цифровая трансформация и искусственный интеллект, потому что они могут привести нас к тому, чтобы делать процессы более продуктивными, процессы более приносящими вклад.

Мы защищали самые справедливые дела в мире, и думаю, Куба сыграла чрезвычайно важную роль, например, защищая палестинское дело в эти времена.

… Моя фундаментальная цель сейчас — чтобы страна могла продвигаться, чтобы мы как народ могли улучшить ситуацию, с которой сталкиваемся, чтобы мы не отказывались от наших идеалов; чтобы люди продолжали видеть в Кубе надежду на то, что другой мир возможен, что существуют другие отношения между людьми, более достойные, чем те, что иногда ведут к обществу неравенства и обществу потребления".

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес (род. 20 апреля 1960, Вилья-Клара, Куба) — кубинский государственный и политический деятель. Президент Республики Куба с 10 октября 2019 года, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы с 19 апреля 2021 года, главнокомандующий Революционными вооружёнными силами Кубы с 19 апреля 2018 года.